De release van Scarlet Nexus komt steeds dichterbij en Bandai Namco heeft besloten om de features van deze game eens op een rijtje te zetten. Dit wordt gedaan door middel van een video, die je het achtergrondverhaal van de game laat weten en toont wat de JRPG nog meer voor je in petto heeft.

Wil je alles te weten komen over Scarlet Nexus, dan kun je de onderstaande video bekijken. Ben je hierna nog steeds niet overtuigd van de game, dan is het mogelijk om de JRPG ook zelf even te spelen voor je tot aankoop overgaat. Er is namelijk een demo beschikbaar in de PlayStation Store.