Er gaat al langer een gerucht rond dat Eidos Montréal, de studio achter onder andere Deus Ex: Mankind Divided, zou werken aan een game gebaseerd op de Guardians of the Galaxy films van Marvel. Voor concrete informatie – zoals een onthullingsdatum – moesten we tot nu toe echter in het duister tasten.

Daar is verandering in gekomen, want Jason Schreier heeft via Twitter gezegd dat de Guardians of the Galaxy game tijdens de showcase van Square Enix getoond zal worden. Eerder liet de Japanse ontwikkelaar annex uitgever al weten dat we in ieder geval een update over Babylon’s Fall mogen verwachten.

Verdere informatie zoals platforms en een releaseperiode ontbreken voor nu nog, maar als Schreiers informatie klopt zullen we op 13 juni aanstaande meer te weten gaan komen. Wordt vervolgd…