Begin maart van dit jaar konden we jullie al wat meer vertellen over de PlayStation VR shooter Fracked, die nog steeds op schema ligt om deze zomer te verschijnen, aldus nDreams creative director Steve Watt op het PlayStation Blog. Toen was al bekend dat de game alleen met de PlayStation VR headset en twee Move controllers te spelen is.

Verder weten we al dat Fracked een over-the-top schietfestijn lijkt te zijn, waarin je naast schieten ook zult moeten skiën, free runnen en base jumpen. nDreams zegt met Fracked een zeer interactieve ervaring te leveren waarin je tevens veel bewegingsvrijheid zult hebben, zonder ‘teleportation’, zoals we dat wel in andere PlayStation VR titels hebben gezien.

Benieuwd hoe dit knotsgekke avontuur eruitziet? Bekijk dan de gameplay reveal trailer hieronder.