Heb je je ooit wel eens afgevraagd hoe het zou zijn als je het verleden kon veranderen en de toekomst naar je hand kon zetten? Dan zal Wanderer je waarschijnlijk aanspreken. In deze PlayStation VR-game kan je tijdreizen om gemaakte en toekomstige fouten recht te zetten.

In Wanderer kom je in een omgeving terecht waar de natuur de wereld heeft overgenomen, waardoor het leven dat je gewend bent op zijn kop is gezet. Door tijdreizen en het oplossen van puzzels en deel te nemen aan – soms vreemde – activiteiten, hoop je alles weer terug te draaien.

Wanderer zal deze zomer beschikbaar worden gesteld voor PlayStation VR en hieronder kan je een voorproefje checken.