Eind vorig jaar was Patrick zeer te spreken over Need for Speed: Hot Pursuit Remastered: snel, intens en vol content. Nu heeft uitgever EA onthuld dat de racing game vanaf 24 juni beschikbaar is via abonnementsdienst EA Play, wat €3,99 per maand kost en je onbeperkt toegang geeft tot een selectie van EA’s titels.

Dit betekent dat – mocht je reeds een abonnement hebben – je vanaf 24 juni Need for Speed: Hot Pursuit Remastered kunt downloaden en spelen. Eerder deze week hadden een paar andere Need for Speed games helaas te maken met pech: EA heeft namelijk de servers van een aantal titels uit de franchise offline gehaald of gaat dat binnen aanzienlijke tijd doen.