Voor de fans van Final Fantasy én de gelukkige eigenaren van een PlayStation 5 is het nog een paar nachtjes slapen: vanaf 10 juni is Final Fantasy VII Remake: Intergrade namelijk verkrijgbaar voor Sony’s spierwitte krachtpatser. Deze geüpdatete uitgave bevat naast platformspecifieke verbeteringen zoals snelle laadtijden en verbeterde grafische opties een extra episode met Yuffie.

Op de PlayStation 4 (Pro) nam de game al aardig wat ruimte in beslag, en op de PlayStation 5 zal Intergrade – ondanks betere compressietechnologie – nog steeds een bakbeest van een game zijn. Het Twitter-account PlayStation Game Size heeft op het platform onthuld dat de remake van de legendarische RPG ongeveer 81GB groot is. Dat is nog zonder een eventuele day one patch. Dit is een paar gigabytes minder ten opzichte van de PlayStation 4.

Tevens weet het account te melden dat de pre-load 8 juni live zal gaan, je kunt dus vrij ruim van tevoren al de game op je systeem installeren, zodat je op de releasedatum snel aan de slag kunt.