Ratchet & Clank: Rift Apart ligt volgende week vrijdag in de winkels en het moment om de game via diverse kanalen goed onder de aandacht te brengen is inmiddels aangebroken. Sony doet dit op allerlei manieren en een commercial kan natuurlijk niet uitblijven.

Deze is nu via het YouTubekanaal van het bedrijf gepubliceerd en die neemt ons mee op een reis door de tijd. Zo beginnen we bij Ratchet & Clank in 2002, op de PlayStation 2, om te eindigen bij Ratchet & Clank: Rift Apart op de PlayStation 5.