Volgende week is hét moment van de industrie weer daar: de E3. Hoewel anders dan voorheen belooft het een interessante periode te worden met diverse liveshows. Koch Media heeft eerder aangegeven ook mee te doen aan de E3, maar ze hebben nu iets minder goed nieuws te melden.

Via Twitter laat Deep Silver weten dat we geen nieuws hoeven te verwachten omtrent Dead Island 2, TimeSplitters, de Metro-franchise, Saints Row-franchise en meer grote namen. Al deze games vallen onder het label Deep Silver en dat bedrijf is in z’n geheel ogenschijnlijk niet op de E3 aanwezig.

Koch Media daarentegen wel en dat met een livestream tijdens Summer Games Fest, dat staat dus los van Deep Silver. Misschien dat de genoemde games tijdens de Gamescom wel aandacht krijgen, maar dat is voor nu koffiedik kijken.