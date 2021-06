Rockstar Games heeft deze week net zoals elke andere week een GTA Online update voor de game uitgebracht en die komt weer met verschillende kortingen en beloningen. Na de acht Stunt Races zijn het deze week de Land Races die in de spotlights staan, daar kun je namelijk driedubbel GTA$ en RP mee verdienen. De liefhebbers van race-activiteiten hebben dus geen enkele reden tot klagen, maar dat is natuurlijk lang niet alles. Daarom hebben we het onderstaande overzicht voor jullie:

Dubbele GTA$ en RP bij Business Battles en Special Cargo Sales

Gratis Navy Pinstripe Pajamas en een Navy Pinstripe Smoking Jacket voor het inloggen

Een gratis Blue Check Smoking Jacket voor spelers met Rank 100 en hoger

De Överflöd Entity XXR is de Lucky Wheel hoofdprijs van deze week

Gratis drankjes bij The Diamond Casino & Resort

Weet in het geval van de Blue Check Smoking Jacket dat je deze ontvangt binnen 72 uur na het inloggen op 14 juni. Natuurlijk mogen we de vele kortingen niet aan ons voorbij laten gaan. Laten we beginnen bij de voertuigen.

Karin Kuruma (Armored) — 40% korting

Imponte Ruiner 2000 — 35% korting

Pegassi Reaper — 40% korting

Pegassi Osiris — 40% korting

Vapid FMJ — 40% korting

Pegassi Tempesta — 40% korting

Op zoek naar een nieuw outfit? Dan krijg je momenteel 50% korting op alle Import/Export Hoodies, alsook de kledij die verkocht wordt in The Casino Store. Qua vastgoed kan je deze week rekenen op 40% korting op het Casino Penthouse, High-End Apartments en bijbehorende renovaties. Special Cargo Warehouses kennen een korting van 50% en op Executive Offices krijg je 60% korting.

Als laatste ontbreekt het natuurlijk niet aan Prime Gaming-bonussen. Als je jouw Social Club-account aan Prime Gaming koppelt, dan krijg je deze week GTA$ 100.000, 60% korting op de Maxwell Vagrant en 80% korting op de Karin Sultan Classic en Mammoth Patriot Stretch.