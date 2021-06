Al sinds de aankondiging is bekend dat Horizon: Forbidden West een cross-gen game zal zijn. De game zal dus zowel naar de PlayStation 4 als de PlayStation 5 komen en als alles meezit zal dat nog dit najaar zijn. Toch heeft deze cross-gen release voor veel vragen onder gamers gezorgd, want loopt Guerrilla Games dan niet tegen beperkingen aan als het aankomt op de ontwikkeling? Dat is niet het geval, zegt game director Mathijs de Jonge.

In een gesprek met Singapore News Live komt dit onderwerp ook naar voren en de Jonge legt hier heel duidelijk uit hoe Guerrilla Games de ontwikkeling van de sequel benaderd heeft. Zo stelt hij dat de games qua inhoud identiek zijn en in de conceptfase zijn ze ook helemaal niet bezig geweest met beperkingen die al dan niet van toepassing zouden kunnen zijn. Het draaide om het maken van een unieke ervaring voor de speler, een prachtig avontuur.

“I don’t think the cross-generation development was limiting in any way. When we started with the concept of this game, we had so many great ideas that ended up being included – to the point that we didn’t really think about hardware limitations or anything, we just wanted to design a really nice, unique experience for the player. An awesome adventure.”

Toch zijn er in de praktijk wel verschillen, maar die komen vooral neer op de features die de PlayStation 5 te bieden heeft. Voor het avontuur op zichzelf zal het weinig verschil opleveren, zo valt uit zijn woorden op te maken.

“That’s how we also brainstormed all the quests and events the player is going to go through. I think that the big delta between these two consoles – apart from the 3D audio, quick loading, and DualSense, of course – is on the graphical side of things. On the PS5, we can add so much more detail graphically. We can see the tiny hairs on Aloy’s face, for example. You can also see a ton of detail from far away.”

De PS5-versie zal over veel meer grafische details en effecten beschikken. Dat is waar het grote verschil hem in zal zitten, de details komen op de PlayStation 5 immers veel beter tot hun recht omdat het individueel gerenderd wordt, wat op de PlayStation 4 niet mogelijk is. Daarnaast zullen er veel verschillen in de belichting zitten, en meer.

“Each individual strand of moss is rendered individually. So, this machine is so powerful, and it can add so much more detail to the image. I think that’s one of the biggest deltas, next to the processing power of the machine. We also use it for a specific lighting rig. This is a cinematic lighting rig that we normally only have time to use in cinematics. Because the PS5 is so much more powerful, we have it on all the time. During gameplay, there’s a very high-quality rendering and lighting system on a lot. So there are all these extra features that make the game look even better.”

Dus mocht je je zorgen maken, de Jonge heeft ze wellicht enigszins kunnen wegnemen. Als we iets van Guerrilla Games weten is dat ze weten wat ze aan het doen zijn, dus dat schept vertrouwen voor Horizon: Forbidden West.