Review | EPOS H3 headset – EPOS heeft een tijdje geleden een digitale persconferentie gehouden, waarin duidelijk werd gemaakt dat ze een serieuze koers willen gaan varen. Meer en betere producten die je kunt gebruiken tijdens het gamen. De H3 headset is een van de eerste producten in deze lijn en de toon wordt gelijk gezet. De naam geeft eigenlijk al weg dat er vernieuwing in zit, want de modelnaam van de headset begint dit keer niet met ‘GSP’. De H3 moet een betaalbare headset zijn die toch een degelijke performance moet bieden. Lees verder wat mijn bevindingen zijn met deze nieuwe headset van EPOS.

Eleganter dan ooit

De GSP modellen hebben altijd een erg industriële look gehad. Nu komt daar verandering in met de H3 headset. Hoewel in kern het ontwerp hetzelfde is gebleven, is de afwerking een stuk eleganter. Het neigt bijna een beetje zakelijk te ogen. De zwarte variant die in mijn bezit is, ziet er erg slick uit. De hoofdband is wat meer ovaal qua vorm en volledig bedekt met leer. Bij het instellen van de grootte kun je zien dat de hoofdband metalen schuifonderdelen bevat, wat een extra premium detail is. De earcups zijn gemiddeld wat aan de kleine kant, maar voor mijn oren precies goed. Wat grotere oren kunnen hier echter nog wel eens een probleem mee hebben.

De H3 kent voor de rest geen bijzonderheden. Het is een plug & play headset die je aansluit via mini-jack op je controller en dat is het dan ook. Het volume kan je aan de rechterzijde van de headset met een draaiknop op de earcup aanpassen. Voorheen hadden de GSP headsets van EPOS een mooie grote draaiknop, nu is de draaiknop plat in het design verwerkt. Net even wat minder intuïtief bij gebruik, omdat de knop amper grip heeft. Het was beter geweest als de glanzende afwerkrand om de knop heen ook mee had kunnen draaien voor meer grip. Als laatste heb je nog de microfoon die qua design slanker dan ooit is vormgegeven en dus wat subtieler op de headset zit. Omlaag klappen voor gebruik, omhoog staat het op mute. Daarbij kan ik meteen zeggen dat de kwaliteit van de microfoon prima is, je bent namelijk zuiver genoeg te verstaan voor je teammaten.

Het klinkt eigenlijk wel goed

De headset heeft als basis een erg neutrale presentatie. De bass kan voldoende donderen als je content (af)speelt die dat laat weerklinken, maar het zal nooit de overhand nemen. De hogere tonen zijn bij deze headset wat prominenter. Hoewel de middentonen erg zuiver klinken, zorgt vooral de treble ervoor dat de details erg goed naar voren kunnen komen. Vrij goed uitgebalanceerd omdat je nooit schel geluid tegen zal komen met hoge tonen. Soms lijkt het door deze instellingen wel dat je ‘center speaker’ geluid soms net even te prominent is. Niet heel erg, maar het is duidelijk dat EPOS in dit geval gekozen heeft om de helderheid te ondersteunen met iets meer treble dan bijvoorbeeld bij de GSP 600 modellen het geval is.

Het komt er op neer dat je te maken hebt met een headset die erg zuiver klinkt met een subtiele nadruk op de treble, maar wel zodanig dat het nog steeds een mooie neutrale presentatie geeft. Voor een prijs van €120,- hebben we te maken met een headset die een zeer degelijke geluidskwaliteit biedt. De ruimtelijkheid heeft hierbij toch wel wat moeten inleveren en dat is jammer. De middentonen konden net wat meer uitgesproken zijn als er sprake was van een wat bredere soundstage. Dit kan te maken hebben met de wat kleinere klankkasten in de earcups. Het was fijner geweest als de earcups een maat groter waren geweest, niet alleen voor het comfort, maar ook om eventuele ruimtelijkheid te bevorderen.

Ruwe diamant

Ondanks dat de discutabele grootte van de earcups een probleem kunnen zijn voor mensen met een maatje grotere oren dan ik, scoort de H3 punten op gebied van comfort. Het is een flinke verbetering ten opzichte van de GSP modellen, waarvan de hoofdbanden wat ronder zijn, in plaats van de geprefereerde meer ovale vorm die de H3 nu heeft. De headset rust daardoor wat meer op je hoofd, wat fijn is bij langdurig gebruik. De kussens op de hoofdband zijn namelijk lekker zacht en het gewicht van de headset is redelijk gemiddeld. Het is niet zwaar, hoewel door de wat beperkte functies het misschien een grammetje hier en daar lichter kon voor net dat beetje extra comfort.