Review | JBL Quantum 800 – Met de JBL Quantum One heb ik kennis kunnen maken met het topmodel uit deze lijn headsets. De JBL Quantum 800 is de draadloze premium headset die JBL aanbiedt en die is dit keer aan de beurt om eens flink onder handen te nemen. De verwachtingen zijn hoog, maar of dit een aankoop wordt die net zo de moeite waard is als de One, dat is nog maar afwachten. JBL is echter flink aan de weg aan het timmeren om zoveel mogelijk keuzes te bieden aan consumenten met allemaal een verschillende portemonnee. Waar staat de Quantum 800 nu precies op de lijst voor recommandaties?

Het design slaat de plank een beetje mis

JBL toont duidelijk speelse designs in hun Quantum-lijn. Waar de Quantum One een wat robuuste en gamey-look heeft, doet de Quantum 800 het een beetje anders. Zo hebben de earcups een glanzende afwerking, waarbij er RGB-verlichting is rond het JBL logo. Het is een wat meer opvallend en vooral extravagantere look dan de One waar je van moet houden. Het glanzende komt ook wat goedkoper over qua look en bij een headset van rond de €200,- wil je dat niet hebben. Voor de rest komt het aardig overeen met de Quantum One: een brede comfortabele hoofdband, waarbij de gehele headset zwart gekleurd is. De earcups hebben fijne kussens wat bijdraagt aan het prima comfort.

De kabel die uit de earcup de hoofdband ingaat is ook als designelement meegenomen in dit model. De microfoon is echter een puntje waar ik over struikel. De met rubber beklede arm van de microfoon is erg slank en subtiel, maar komt een beetje goedkoop over. De kwaliteit is namelijk niet denderend, want je klinkt een beetje muffled voor je teammaten. Hoewel functioneel genoeg, mocht het een stuk zuiverder zijn gezien het prijskaartje. De headset is voor de rest wel verzorgd te noemen qua afwerking en het voelt ook wel sturdy aan, maar het zijn de details die de premium look doen afbreken. Jammer.

Net niet goed genoeg

De JBL Quantum 800 is een draadloze headset die ongeveer 13 uur geluidplezier kan bieden. De headset biedt tijdens deze uren een warme presentatie. De middentonen zijn prima gebalanceerd, waarbij de bass dit accentueert. De treble is er minimaal, dus qua hoge tonen hoef je niet veel te verwachten van deze headset. De presentatie zorgt uiteindelijk dat het vooral erg rustig is om naar te luisteren onder het gamen, wat zeker voor lange speelsessies een pluspunt is. Toch kan ik niets anders dan deze headset even naast de Quantum One leggen (wat een bedrade headset is). De presentatie komt dan in zijn volledigheid een stuk minder zuiver over, waardoor je niet kan spreken van een draadloze vervanger van de Quantum One. Dat is in dit geval toch een gemiste kans als je ziet hoeveel verschillende varianten JBL aanbiedt in deze lijn.

De ruimtelijkheid is bij deze headset wel van prima aard. Hoewel niet de meest ruimtelijke, biedt het een degelijke soundstage voor de geluidspresentatie. Je ervaring alles bij elkaar genomen is simpelweg prima te noemen, goed zelfs als je fan bent van warme geluidssignaturen. Toch kan ik niet negeren dat het geluid in het grotere geheel een beetje tekort schiet. Om het een goede allround presentatie te noemen mist het bij de hoge tonen net teveel detail, waardoor de presentatie gewoon een beetje saai is. Dus nogmaals, het is niet slecht, maar het mist wat karakter.

Raar gedoe

Op de headset heb je ook nog een rits knoppen die we nu even bespreken. Zo begin je met de ANC (Active Noise Cancellation) knop bovenaan de lijst knoppen. Dit moet ervoor zorgen dat het geluid van buitenaf je natuurlijk minder gaat storen. Het is echter het geval dat bij een bump of lichamelijke beweging deze functie zorgt voor storende reacties in het geluid. Dit is dan ook geen aanrader om te gebruiken en daarbij moeten we opmerken dat het ook niet eens een functie is die bepaald nodig is voor deze headset, gezien de passieve noise cancellation gewoon prima is. Onder de ANC-knop heb je een scrollwiel om game- en chatgeluid af te mixen en daarna het volumewiel van de headset. Werkt voor de rest allemaal prima en intuïtief genoeg. Ik snap alleen niet zo goed waarom er een muteknop aanwezig is, gezien je met het omhoog klappen van de microfoon jezelf ook kan muten. Een beetje dubbel en onnodig.

Als extra functies kan je met de aan/uitknop de headset syncen met de bijgeleverde USB-dongle. Onder die knop heb je nog een klein drukonderdeel, waarmee je de headset met een bluetooth apparaat kunt verbinden, wat een leuke bijkomstigheid is en goed werkt. Vanaf hier wordt de headset echter een lastig verhaal. Qua aanpassingen voor gebruik op console kan je eigenlijk amper iets doen, terwijl dat wel mogelijk is bij gebruik van deze headset op pc. Dit gaat dan in combinatie met de JBL software. De QuantumSPHERE software en DTS surround virtualisatie opties komen lang niet zo goed tot hun recht als bij de Quantum One. Maar de grootste ergernis is toch wel dat er geen mogelijkheid is om de headset te updaten. Zodra de software vraagt de headset aan te sluiten via USB (USB-C kabel wordt bijgeleverd, evenals een mini-jack kabel voor alternatief gebruik), verkeert de Quantum 800 in een oplaadstand die dan voor de rest niet meer op de pc reageert. Zo schiet het allemaal niet erg op.