CI Games heeft het vervolg op Sniper Ghost Warrior Contracts uitgebracht en die game is nu beschikbaar in de PlayStation Store. Dit voor de schappelijke prijs van €39,99. Het gaat hier dan om de PlayStation 4 versie van de game, want de versie voor de PlayStation 5 is uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Dit komt doordat de ontwikkelaar wat problemen met die versie heeft, waardoor ze besloten hebben voor uitstel te gaan. Als je de game op de PlayStation 5 wilt spelen, dan ben je op de PS4-versie aangewezen. Het goede nieuws is echter dat de PS4-versie te upgraden valt naar de PS5-versie, en dat kosteloos.

Om de release te vieren heeft de ontwikkelaar een launch trailer uitgebracht en die check je hieronder.