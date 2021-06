Aanstaande vrijdag is de release van Ratchet & Clank: Rift Apart daar, de volgende exclusieve game voor de PlayStation 5. Om die dag gelijk met de game aan de slag te kunnen is er een pre-load beschikbaar voor mensen met een pre-order en die is inmiddels live gegaan.

Je kunt de game dus nu alvast downloaden, zodat je vrijdag niet hoeft te wachten. Ook de day one patch is al uitgerold, dus als er geen andere updates volgen ben je klaar om te gaan. Groot is de game overigens niet, want de totale installatie komt neer op 34.33GB.

Met deze release in het vooruitzicht publiceerde Sony afgelopen weekend een mooie commercial die je kort op een reis neemt door de tijd, check die hier mocht je het gemist hebben.