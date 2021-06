De release van Chernobylite komt dichter en dichterbij en tegelijk wordt het centrale mysterie van de game groter en groter. Ontwikkelaar The Farm 51 heeft een nieuwe trailer online gezet, die ons voorstelt aan Tatyana. Tatyana is de verloofde van Igor, het hoofdpersonage, maar ze is op mysterieuze wijze verdwenen. Jij keert terug naar Chernobyl in de hoop haar te kunnen terugvinden…

De trailer zelf geeft ons heel wat info over het verhaal, maar tegelijk kunnen we ook weer wat gameplaybeelden bewonderen. Bekijk de trailer hieronder en zet je schrap voor de release van Chernobylite in de loop van juli op de PS4. Lees meer over de game hier.

“In Chernobylite, you play as Igor, a former employee of the Chernobyl Power Plant who returns to the Exclusion Zone to investigate the mysterious disappearance of his fiancee, Tatiana, 30 years prior. In the Zone, time is not a simple, linear matter. You’ll have to make choices that will affect your ultimate fate—even changing the past. Will you make the right decisions? Will they lead you to Tatiana?”