De mensen achter het YouTubekanaal NoClip hebben ons sinds de oprichting verschillende mooie documentaires gebracht. Op dit moment wordt er aan een nieuwe docu gewerkt en die zal gaan over de ontwikkeling van de Demon’s Souls Remake, die bij de release van de PlayStation 5 verscheen.

Hoe ging de ontwikkeling, waar liepen de ontwikkelaars tegenaan, wat waren hun ideeën, en nog veel meer komt ter sprake in deze nieuwe docu. We zullen echter nog even geduld moeten hebben, want de release van de documentaire staat gepland voor juli. Wel is er al een teaser trailer vrijgegeven, zie hieronder.