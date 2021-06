De volgende telg in de Battlefield franchise zal woensdag 9 juni officieel aan de wereld getoond worden, zo liet EA onlangs al weten. Waterdicht is de voorbereiding op deze onthulling echter niet, want het lekt al geruime tijd bij de studio’s van EA. Zo ook nu weer, gezien er diverse details over de game op Reddit zijn verschenen.

Zo zal de nieuwe game in de franchise ‘Battlefield 2042’ heten en EA is van plan om een open beta te organiseren die nog deze maand van start moet gaan. Voor specifieke details daaromtrent moeten we wellicht de onthulling afwachten. In de tussentijd hebben we de gelekte details even op een rijtje gezet.

De game speelt zich 100 jaar na de originele Battlefield af en 100 jaar voor Battlefield 2142

De game ondersteunt matches van 64 versus 64 spelers

Dit zal gespeeld worden op de grootste maps in de Battlefield historie

Levolution, tornado’s en andere weerseffecten zullen van de partij zijn

De game beschikt over een nieuwe ‘professionals’ mechaniek, waarmee een squad spelers een specialist per klasse heeft met unieke gadgets en mogelijkheden

Squads zouden voertuigen in kunnen roepen

Spelers kunnen attachments on-the-fly wisselen. Dus bijvoorbeeld tijdens het spelen de red dot van het geweer halen om er een vizier voor in de plaats te doen

Maps zijn naar verhouding groter dan voorheen

Spelers kunnen op deze maps sectoren innemen en die zijn van een omvang als gemiddelde Battlefield 3 maps

Een map heet Shelf en deze is op Antartica gesitueerd

De verschillende versies kennen geen cross-gen ondersteuning bij launch

De game bevat wingsuits, grapple hooks en de optie om ziplines in te zetten

Of het allemaal klopt zullen we aanstaande woensdag gaan zien. De Battlefield 6 onthulling zal om 16.00 uur plaatsvinden.