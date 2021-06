Ratchet & Clank: Rift Apart lanceert met een 60 fps ray tracing modus. Dat laat ontwikkelaar Insomniac Games op Twitter weten. De modus is vergelijkbaar met die uit Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, waarin je ook de resolutie kan verlagen om toch 60 fps met ray tracing aan te halen. Er is ook een performance modus die voor stabiele 60 fps zorgt, maar dan zonder ray tracing. Hieronder kun je alvast een korte clip bekijken.

Players who update #RatchetPS5 on launch day gain access to our Performance & Performance RT Modes. Enjoy a sneak peek at 60fps gameplay with ray-tracing enabled! pic.twitter.com/85ecP4LDZl — Insomniac Games (@insomniacgames) June 5, 2021

Het bovenstaande zit niet standaard in de game. Je zult een patch moeten downloaden om hiervan gebruik te kunnen maken. Uiteraard is de update beschikbaar vanaf het moment dat de game uitkomt. Ratchet & Clank: Rift Apart komt op 11 juni exclusief voor de PlayStation 5 uit. Mocht je nog niet helemaal bij zijn, deze Ratchet & Clank: Rift Apart story trailer vat de game kort voor je samen.