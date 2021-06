Vanaf deze week kunnen we dan eindelijk aan de slag met Guilty Gear -Strive-, de nieuwste toevoeging aan de langlopende reeks van fighting games. Om de hype op een hoogtepunt te houden, heeft ontwikkelaar Arc System Works al even de opening van de game online gezet en die mag er zeker en vast zijn!

Daarnaast werd ook meegegeven dat het eerste DLC-personage al in juli zal verschijnen en alhoewel we nog niet weten wie dit zal worden, weten we wel al dat het een nieuwkomer in de franchise zal zijn. De eerste Season Pass zal in totaal vijf nieuwe personages bevatten, samen met nieuwe levels en kostuums.

Guilty Gear -Strive- verschijnt op 11 juni voor PS4 en PS5. Bekijk de opening hieronder.