Sony heeft weer een nieuwe trailer online gezet waarin ze de focus leggen op de kleinere titels, oftewel indies. In de trailer komen verschillende titels voorbij, waaronder games die al enige tijd uit zijn. Denk aan The Pathless, Bugsnax en Oddworld: Soulstorm.

Dat is natuurlijk lang niet alles, want ook zitten er nog mooie titels aan te komen, die eveneens getoond worden. Hieronder vallen zoal Kena: Bridge of Spirits en Jett: The Far Shore. Check de trailer hieronder en ontdek wat er naast de Triple-A releases nog meer beschikbaar is en aankomt voor de PlayStation 5.