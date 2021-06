We hebben weer een hoop nieuwe info gekregen over de coöp PSVR-shooter ‘After the Fall’, middels een nieuw bericht op het PlayStation Blog. De focus ligt ditmaal bij de verschillende vijanden die je tegen het lijf zal lopen tijdens je avonturen in deze post-apocalyptische wereld.

Er loeren heel wat gevaren om elke hoek van de gamewereld, zo worden we voorgesteld aan de ‘Snowbreeds’ en hun gemuteerde versies: de ‘Eaters, de ‘Juggernauts’ en de ‘Smashers’. Elke vijand heeft zo zijn eigen trekjes, waardoor je je zal moeten aanpassen aan elke situatie. Je hebt gelukkig een uitgebreid arsenaal aan wapens om je hierbij te helpen.

Een releasedatum is nog niet gegeven, maar hieronder kan je wel de nieuwste video bekijken. Nog meer beelden kan je hier vinden.