The Medium lijkt naar de PlayStation 5 te komen. Nu verrast dat uiteraard niemand. Hoewel ontwikkelaar Bloober Team erg geheimzinnig bleef doen, was het voor iedereen duidelijk dat The Medium een zogenoemde ‘timed exclusive’ voor de Xbox Series X|S is. Het Amerikaanse Entertainment Software Rating Board, beter bekend als het ESRB, heeft de game van een leeftijdsclassificatie voorzien voor de PlayStation 5.

The Medium is afgelopen januari voor de Xbox Series X|S, Steam, de Microsoft Store en Xbox Game Pass uitgekomen. Het betreft overigens enkel een digitale release. Er was even sprake van een mogelijk fysieke uitgave, maar daar is nooit meer wat over gezegd. Op de pc heeft de The Medium een score van 7.5 op Metacritic en op de Xbox Series X|S is dat een 7.1. Binnenkort volgt ongetwijfeld de officiële aankondiging.