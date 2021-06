Gratis Final Fantasy VII Remake Item Pack bevat 3 materia. Toen de remake vorig jaar april uitkwam, was het alleen mogelijk om bepaalde materia te krijgen als je de game vooraf had besteld of de Digital Deluxe Edition had gekocht. Zo is de Chocobo Chick een pre-order bonus en je kreeg Cactaur en Carbuncle materia alleen bij de Digital Deluxe Edition. Square Enix heeft dit nu alles gebundeld in het gratis Final Fantasy VII Remake Item Pack dat vanaf 10 juni te downloaden is.

Het bedrijf geeft aan dat het pakket een verplichte download is voor Final Fantasy VII Remake Intergrade (de PlayStation 5-versie van de game). Hoewel het mogelijk is om je progressie mee te nemen van de PlayStation 4-versie, geldt dat dus niet voor deze bonussen en vandaar de verplichting. Je kunt de PlayStation 4-versie gratis upgraden, maar dat telt uiteraard niet voor de PlayStation Plus editie. Er is ook een overzicht van de PlayStation 5-features van Final Fantasy VII Remake Intergrade te zien.