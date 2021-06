Aanstaande zaterdag staat Ubisoft Forward op het programma en dan mogen we verschillende updates verwachten omtrent reeds aangekondigde titels. Dat is echter lang niet alles wat Ubisoft in ontwikkeling heeft, want een nieuw lek toont een cross-over game in het Tom Clancy universum aan.

Ubisoft zou werken aan ‘BattleCat’, wat een projectnaam is. Het betreft hier een online PvP-game die de werelden van Splinter Cell, The Division en Ghost Recon samenbrengt tot een nieuw geheel. Deze informatie lekte afgelopen weekend samen met wat afbeeldingen op Twitter.

De site Video Games Chronicle heeft inmiddels kunnen bevestigen dat deze titel inderdaad echt bestaat, zo schrijven ze dat de afbeeldingen authentiek zijn en dat BattleCat voor pc en consoles zal verschijnen. De vraag is echter of de game zaterdag getoond wordt, want volgens een redacteur van de genoemde site is dat niet het geval.

Ubisoft wil echter nog weleens met een ‘verrassingsaankondiging’ komen, dus wie weet.