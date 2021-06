De ontwikkelaar Pendulo Studios werkt aan een nieuwe game die zijn inspiratie haalt uit de film Vertigo. Deze film werd in 1958 door regisseur Alfred Hitchcock gemaakt en de game die daaruit ontstaat is een psychologische thriller die verschillende thematieken uit de genoemde film aanstipt.

De game, Alfred Hitchcock – Vertigo, is voorzien van een teaser trailer en die bekijk je hieronder. De onderwerpen die zoal aangehaald zullen worden in de game zijn obsessie, manipulatie, realiteitszin en meer. Klinkt dus op voorhand als een interessante titel, zeker als je de film kent. De inspiratie voor de game vertaalt zich niet enkel naar de insteek van het avontuur, ook worden elementen als het filmwerk overgenomen. Denk hierbij aan de bekende ‘Hitchcock-shot’.

In de game neem je de rol aan van Ed Miller, die in een ravijn stort met zijn auto en dat wonder boven wonder overleeft. Er is echter iets aan de hand, want Miller claimt dat hij met zijn vrouw in de auto zat, maar die is na het ongeluk spoorloos verdwenen met hun dochter, die eveneens in de auto zat. Dit levert Miller een trauma op en het is zaak om te achterhalen wat er nu precies is gebeurd op de onfortuinlijke dag.

Alfred Hitchcock – Vertigo is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, pc en Mac.