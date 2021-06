Vorig jaar november registreerde Gearbox ‘Tiny Tina’s Wonderlands’, maar daarna bleef het stil rondom dit handelsmerk. Vorige week kwam het gerucht naar buiten dat Gearbox hoogstwaarschijnlijk al geruime tijd druk bezig is met deze game. Het is nu min of meer duidelijk wanneer deze titel aangekondigd zal worden.

Sinds kort is er een nieuwe website gelanceerd – BeChaoticGreat.com – die laat weten dat er een nieuw avontuur van Gearbox en 2K onderweg is. Als je in de broncode kijkt, dan wordt daar vaak gerefereerd aan ‘Wonderlands’. Als je dit bij de geruchten optelt, dan kan het haast niet anders zijn dan dat het over Tiny Tina’s Wonderlands gaat en dat de onthulling aanstaande is.

Dat de spin-off van Borderlands inderdaad snel officieel wordt gemaakt wordt versterkt door een tweet van Summer Game Fest. Daarin wordt aangegeven dat er tijdens de kick-off een nieuw avontuur van Gearbox en 2K zal worden onthuld. De aftrap van dit digitale evenement is aanstaande donderdag. Het is dus aannemelijk dat Tiny Tina’s Wonderlands op 10 juni z’n onthulling zal zien.