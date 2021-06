In actie gezien | Battlefield 2042 – Hoewel we het de afgelopen maanden vooral met geruchten moesten doen, was er één ding wel duidelijk: Electronic Arts heeft grootse plannen met Battlefield. Niet alleen werkt DICE aan de nieuwste telg in de langlopende serie, maar ook Criterion, DICE Los Angeles en Electronic Arts Gothenburg zijn ingeschakeld om de visie voor de volgende generatie Battlefield te verwezenlijken. De vraag is natuurlijk, hoe ziet die toekomst er dan precies uit? Om dat te kunnen beantwoorden hebben we een Battlefield Pre-Reveal Event bijgewoond, waarin DICE ons haarfijn heeft uitgelegd wat jullie eind dit jaar mogen verwachten. Er valt een hoop te vertellen, maar laten we eerst met de nieuwe titel beginnen.

Een nieuw begin

Nadat de laatste twee games zich in het verleden hebben afgespeeld, springt het nieuwste deel maar liefst 21 jaar vooruit in de tijd. Battlefield 2042 is niet alleen de titel, maar staat ook voor het jaartal waarin de game zich afspeelt. Uiteraard ziet de toekomst er allesbehalve rooskleurig uit. Er is een tekort aan eten, energie en schoon water. Talloze landen zijn ingestort waardoor er een enorme vluchtelingencrisis is ontstaan. Deze thuisloze mensen staan officieel bekend als Non-Patriated, maar worden in de volksmond No-Pats genoemd. Het gaat hier om families, boeren, engineers en zelfs soldaten. Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is, besluiten de Verenigde Staten en Rusland om de rest van de wereld in een nieuw conflict te storten.

Aangezien de No-Pats geen land meer hebben om voor te vechten, strijden ze aan beide kanten van het gevecht mee. Niet voor een vlag, maar voor een toekomst. Hoe dat precies uitpakt is nog onduidelijk, aangezien Battlefield 2042 geen singleplayer campagne bevat. Het is wel mogelijk om alleen tegen bots te spelen, maar er is geen narratieve ervaring. Battlefield 2042 is een multiplayer game pur sang dat op drie pilaren is gebouwd. Namelijk ‘All-Out Warfare’, waarover later meer en Hazard Zone. Die laatste is volledig nieuw, kleinschalig en richt zich op squads. Dan is er ook nog iets bij DICE Los Angeles in de maak als ‘liefdesbrief’ voor de Battlefield fans, echter wordt dat pas tijdens EA Play Live op 22 juli onthuld. Het is in ieder geval geen Battle Royale, dat is herhaaldelijk door DICE benadrukt tijdens de presentatie.

Groot, groter, grootst

In Battlefield draait het natuurlijk allemaal om de maps waarop je speelt. Die moeten groot zijn en voldoende ruimte bieden voor de sandbox gameplay waar de serie zo bekend om staat. Dankzij de nieuwste versie van de Frostbite engine kunnen de ontwikkelaars nu grotere maps maken. Sterker nog, de schaal is ongekend en daarom kun je eind dit jaar aan de slag op de grootste maps ooit in een Battlefield-game. Onder de toepasselijke titel ‘All-Out Warfare’ vind je de populaire Conquest en Breakthrough modi terug. Daarin nemen in totaal 128 spelers het tegen elkaar op. Voor de PlayStation 4 en Xbox One is dat aantal teruggeschroefd naar 64 spelers en ook al speel je op dezelfde maps, het speelveld is wel kleiner gemaakt.

Dat geldt echter niet voor Levolution, de term die DICE eerder heeft bedacht voor hun dynamische slagvelden. Het is een feature die op een grootse manier uitpakt in Battlefield 2042. Hoewel DICE nog niet al te veel wil verklappen, hebben we al tornado’s en zandstormen voorbij zien komen. Daarnaast kunnen enorme gebouwen ook instorten, wat natuurlijk extra spannend is als je net met je zipline door de lucht van gebouw naar gebouw raast. Verder wordt er verwezen naar ‘World Events’, zoals een raketlancering die fout gaat en daarmee het strijdtoneel beïnvloedt. Dan zit je het natuurlijk het liefst in een voer-, vaar- of vliegtuig zodat je op tijd het hazenpad kunt kiezen. We hebben quads, tanks, hovercrafts, helikopters en straaljagers gezien. Daarnaast zijn er 7 maps getoond, met ieder een eigen thema en een unieke setting.

Op de map Kaleidoscope vecht je in een futuristisch ogende omgeving vol wolkenkrabbers. Het gaat hier om Songdo, dat momenteel bekendstaat als de ‘slimste’ stad in Zuid-Korea. Manifest situeert zichzelf in Singapore op Brani Island. In deze drukke containerhaven moet je tussen de bewegende kranen je doel zien te bereiken. Kourou ligt in Frans-Guyana en daar moet je op de map Orbital strijden tijdens een raketlancering. Voor Discarded vertrek je naar Alang in India, waar enorme schepen worden gesloopt. In de woestijn van Egypte breekt de hel los om de controle van een baanbrekend landbouw centrum. De stad Doha in Qatar is opgeslokt door de woestijn en in Hourglass mag je in het centrum van die stad om een konvooi knokken. Tot slot is er nog Breakaway op Antarctica waar je op het ijs en in de sneeuw om olie en gas vecht.

Geen klassen, maar specialisten

Dat vechten doe je niet meer als een bepaalde klasse, maar als een specialist. Deze nieuwe speelbare No-Pat soldaten zijn gebaseerd op de vier traditionele klassen in Battlefield, maar bieden je meer vrijheid. Zo heeft iedere specialist zijn eigen ‘specialiteit’ en karaktereigenschap. Zo vervangt Wikus “Casper” van Daele de Recon klasse. Hij heeft als specialiteit een OV-P Recon Drone en als karaktereigenschap een Movement Sensor, zodat je als sluipschutter minder makkelijk in je rug kan worden aangevallen. Dat betekent echter niet dat je verplicht bent om als sluipschutter te spelen, want je kunt nu zelf je loadout samenstellen. Het hele idee van de nieuwe specialisten is dat jij zelf bepaalt hoe en vooral met wat, je het gevecht aangaat.

Daarbij komt ook het nieuwe Plus System goed van pas. Hiermee kun je in real-time je wapens aanpassen. Dat stelt je in staat om beter op situaties te reageren. Zo is het mogelijk om het vizier of de loop van je wapen te veranderen. Dat geldt ook voor het type munitie dat je gebruikt of eventuele opzetstukken, zoals een granaatwerper, waarover je beschikt. Van de tien beschikbare specialisten zijn er vier onthuld. Die beschikken onder meer over een grappling hook en een sentry gun. Wat de rest biedt is nog even afwachten, maar wingsuits en kleine robots met wapens zitten sowieso in de game. Als kers op de taart beschik je nu over een tablet om voertuigen te bestellen en die zijn ook beter ingericht, zodat iedere plek meerwaarde biedt.

Live-service, releasedatum en EA Play

Na jaren met verschillende modellen te hebben geëxperimenteerd, kiest Electronic Arts er nu bewust voor om van Battlefield 2042 een live-service multiplayer game te maken. De tijd van dure DLC en Season Passes is al even voorbij en dat heeft inmiddels plaatsgemaakt voor het model van onder meer Fortnite en Apex Legends. Met andere woorden: Battlefield 2042 krijgt ook een Battle Pass voor ieder seizoen, met zowel een gratis als een betaalde premium variant. Het eerste jaar krijgt 4 seizoenen en voegt in totaal ook vier nieuwe specialisten toe. Daarnaast mag je nieuwe maps verwachten en natuurlijk een heleboel cosmetische items. Op de vraag of de game dan ook een free-to-play versie krijgt werd erg geheimzinnig gereageerd.

Hoe dan ook, Battlefield 2042 krijgt in ieder geval een normale release waar je gewoon voor moet betalen. Er zijn drie edities om uit te kiezen. De standaard editie, de Gold Edition en de Ultimate Edition. Iedereen die de game vooraf bestelt krijgt toegang tot de open bèta, al is het nog niet duidelijk wanneer die precies plaatsvindt. Binnenkort volgt er wel een Technical Playtest, waar alleen Battlefield-veteranen voor zijn uitgenodigd. Battlefield 2042 komt op 22 oktober 2021 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc uit. Daarbij valt het op dat de pc-versie gelijktijdig op Origin, Steam en de Epic Game Store lanceert. EA Play-abonnees krijgen op 15 oktober al toegang en kunnen dan 10 uur spelen. Mocht je abonnee zijn, dan krijg je ook nog eens 10% korting indien je de game vooraf bestelt.

Voorlopige conclusie

We hebben nog te weinig gezien om er een echt degelijke conclusie op te plakken, maar de eerste indruk is niet positief. Ja, het ziet er groots uit en de beelden zijn zeker spectaculair te noemen, maar het prijskaartje is een flinke afknapper. Er is niks mis met het verdienmodel van Fortnite en Apex Legends, maar die games zijn free-to-play en voor Battlefield 2042 betaal je de volle mep. Het is begrijpelijk dat er na de lancering geld moet binnenkomen om de game blijvend te ondersteunen, maar daar moet de aankoopprijs dan ook naar zijn. Aangezien we nog niet de volledige ervaring hebben gezien, kan dat wellicht nog te rechtvaardigen zijn, maar zonder singleplayer campagne en slechts een ‘beperkt’ aantal modi lijkt het daar nu niet op.