Met de komst van Wrath of the Druids heeft Ubisoft de eerste verhalende uitbreiding van Assassin’s Creed: Valhalla afgeleverd en er is nóg een enorme uitbreiding op komst, die zich ditmaal in (en rondom) de hoofdstad van Frankrijk afspeelt: The Siege of Paris.

Ubisoft doet vrij geheimzinnig over de uitbreiding, maar iemand bij de Franse uitgever kon het toch niet laten om wat informatie te delen. Insider j0nathan heeft op YouTube namelijk een korte samenvatting van het verhaal onthuld. The Siege of Paris lijkt zich een paar jaar na de gebeurtenissen van Valhalla af te spelen en draait om de nieuwe koning – ‘Charles the Fat’ – die oorlog voert tegen de Noorse vikingen in Frankrijk.

‘To the South, the kingdom of Francia has unified under a single king for the first time in a hundred years. Charles the Fat, the great grandson of Charlemagne, now wages a slow war against the Norse in Francia. England could be next. Ravensthorpe must make new allies in Francia to avoid the threat of war. A visitor will arrive at Ravensthorpe’s dock to launch the adventure.’

Daarnaast vertelt het lek dat The Siege of Paris in november van dit jaar moet uitkomen. Zoals gezegd heeft Ubisoft tot nu toe nagenoeg geen informatie gedeeld over de nieuwe uitbreiding, dus een korreltje zout is tot dat moment zeker aangeraden. Lang hoeven we niet te wachten trouwens, de uitgever heeft een update tijdens Ubisoft Forward gepland staan.