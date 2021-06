Gamers met een pc konden vorige week al een patch downloaden voor Biomutant, die veel fouten aanpakte en tevens veel veranderingen door wist te voeren. Deze update is nu ook voor de PlayStation 4 beschikbaar.

Experiment 101 heeft veel feedback gekregen over de game en zij hebben beloofd daar zoveel mogelijk gehoor aan te geven. De update laat zien dat ze daad bij woord voegen, want de lijst met aanpassingen en verbeteringen is erg lang en kan je hier doorlezen.

Er is wel één specifieke verandering van toepassing die alleen voor de PlayStation 4-versie geldt. Dit is om crashes te voorkomen.