Na wat problemen in de ontwikkeling heeft Techland onlangs Dying Light 2 weer van bakken met informatie én een releasedatum voorzien: 7 december. De Poolse studio werkt dus hard aan het tweede deel, maar het origineel zijn ze zeker nog niet vergeten. Techland heeft Dying Light namelijk weer eens van een gratis update voorzien.

De update is met name gericht op de Hellraid uitbreiding, die vorig jaar in augustus is verschenen. Naast een nieuwe rang, wapens, geluiden, belichting en animaties is er tevens een Story modus toegevoegd aan de demonische uitbreiding. Deze modus zal naast de bestaande raids beschikbaar zijn en Techland belooft in de aankomende maanden nog meer episodes toe te voegen aan de Story Mode.

Men heeft zelfs een nieuwe trailer in elkaar gezet, die je uiteraard hieronder kunt bekijken. Petje af voor de jarenlange ondersteuning, Techland!