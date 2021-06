Het is al even geleden dat Rainbow Six Quarantine werd aangekondigd en aanvankelijk zou de game vorig jaar verschijnen. Deze titel kreeg echter met uitstel te maken, maar zal zaterdag tijdens Ubisoft Forward uitgebreid getoond worden. Hoewel het nog een paar dagen duurt, heeft de uitgever nu alvast de nieuwe titel bekendgemaakt, alsook de eerste beelden getoond.

De game gaat vanaf nu door het leven als Rainbow Six Extraction. Hieronder twee video’s. De eerste is vooral een algemene teaser, de tweede daarentegen geeft in een notendop een overzicht van waar het precies om gaat. Dit dankzij Antoine Vimal du Monteil, die toelichting geeft.

Zaterdag zal tijdens Ubisoft Forward de eerste gameplay van Rainbow Six Extration getoond worden.