Toen Ubisoft de remake van Prince of Persia: The Sands of Time aankondigde, waren de reacties niet bepaald mals. Zo leek de game wel héél hard op zijn oorspronkelijke versie, met graphics die niet bepaald een gouden eerste indruk wisten te maken.

Ubisoft stelde de game tot twee keer toe uit, eerst van januari naar maart en toen van maart naar… God mag weten wanneer. Nu heeft het officiële Twitteraccount van de franchise laten weten dat de titel zelfs helemaal afwezig zal zijn op Ubisoft Forward.

Uit dit alles kunnen we concluderen dat de remake van Prince of Persia: The Sands of Time waarschijnlijk niet meer dit jaar in de winkelrekken zal belanden. Of dat slecht is… wel, bekijk het zo: een release in 2022 geeft de ontwikkelaar nog véél extra werktijd.