Twee. Zoveel nachten moeten Call of Duty fans nog slapen voor ze meer informatie krijgen over het vierde seizoen van Black Ops Cold War en Warzone. De volgende stap in de immer voortschrijdende evolutie van de shooterfranchise zal namelijk op donderdag 10 juni onthuld worden.

Welk live event krijgt de eer om deze tip van de sluier op te lichten? Wel, Summer Game Fest, een evenement mogelijk gemaakt door Prime Gaming, mag de aankondiging voor zijn rekening nemen. Meer informatie vind je in de onderstaande tweet, die ons alvast aanmoedigt om zeker te kijken.

Thursday, don’t miss the world premiere first look at @CallofDuty Season 4 during #SummerGameFest Kickoff Live, streaming everywhere at 11 am PT / 2 pm ET / 6 pm GMT at https://t.co/1ZwAhZ66ie pic.twitter.com/2szA3NT2Dy

— Summer Game Fest – LIVE This Thursday (@summergamefest) June 7, 2021