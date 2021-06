Met veel trots presenteren uitgever Koch Media en ontwikkelaar 1C Entertainment de speciale edities van King’s Bounty II. Er werden zowel digitale als fysieke edities aangekondigd. Pre-orders voor alle uitgaven ontvangen daarbij ook nog het gelimiteerde Day One Edition pack. Hierin vind je de volgende extra’s:

Armored Princess’s Shield,

Elite Guard Premium Pack,

Firehand Golems,

Hounds of War Warhorse,

Flaming Eagles

Alle PS4 pre-orders ontvangen tevens een thema gebaseerd op artwork van de game.

Voor de liefhebbers van extra digitale goodies is er de Lord’s Edition, waarin de volgende items gebundeld zitten:

Rod of Deception,

Frosthammer,

Staff of Harmony,

Tyrant’s Sword,

Armor of the Hollow,

“Heroes & Villains Premium Pack.”

En er is ook speciaal gedacht aan de verzamelaars onder ons, want daarvoor is de King Collector’s Edition in het leven geroepen. Dit is een fysieke variant waarin je allerhande verzamelitems terugvindt, waaronder een kroon.

Day One Edition van de game

Dubbelzijdige poster

Artbook

Soundtrack

King’s Crown

Helaas werden er nog geen specifieke prijzen bekendgemaakt van de bovengenoemde edities. De game zal na heel wat uitstel, uiteindelijk op 24 augustus van dit jaar moeten verschijnen.