Na de publicatie van het E3 schema waren velen erg blij te zien dat Warner Bros. Games tijdens de E3 aanwezig zou zijn. Wat zij precies onder de aandacht willen brengen, was tot voor kort onduidelijk.

Ondertussen is die duidelijkheid er, maar het is niet wat we gehoopt hadden. Wat in eerste instantie leek op een uitvoerige presentatie van meerdere games, met onze blik gevestigd op Hogwarts Legacy en Gotham Knights, blijkt uiteindelijk de focus te liggen op één game: Back 4 Blood. In principe natuurlijk niet heel vreemd, aangezien dit de enige game op de agenda is die niet opnieuw is uitgesteld en ondertussen een vaste releasedatum heeft.

Back 4 Blood komt uit op 8 oktober voor de PS4 en PS5. Zowel Gotham Knights als Hogwarts Legacy zijn dit jaar uitgesteld naar 2022.