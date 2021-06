Knockout City zag zijn release op 21 mei en is op moment van schrijven dus iets langer dan twee weken uit. In de tussentijd hebben al heel wat spelers de game uitgeprobeerd, want voor een zacht prijsje van €19,99 is dit er zeker een die je in de gaten moet houden.

En wil je helemaal niets betalen en tóch de game keuren? Ook dat is een optie! Dat is waarschijnlijk ook één van de redenen dat al zo’n 5 miljoen spelers je voorgingen bij het testen van de game. Niet alleen was er een manier om de game de eerste tien dagen volledig zonder kosten te spelen, je kunt ook nu nog doorspelen. Enige voorwaarde is dat deze gratis proefperiode over is, zodra je level 25 bereikt.

Best een goede deal toch? Vind je het niets, ben je geen geld kwijt. Vind je het wel leuk, dan kun je de game alsnog aanschaffen. Meer info vind je in onze review van de game.