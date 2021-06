Met de naderende release van Ratchet & Clank: Rift Apart zou een speciale bundel niet gek zijn. Dat dacht Sony waarschijnlijk ook, want zo’n bundel is opgedoken bij Franse retailers. Deze bundel combineert de PlayStation 5 met discdrive, een controller en de game tot een pakket.

De bundel is volgens StationofPlay vanaf 11 juni verkrijgbaar, de dag waarop Ratchet & Clank: Rift Apart uitkomt. Sony heeft echter nog niets officieel aangekondigd, maar gezien er al een afbeelding van online staat klinkt het als een plausibel verhaal.

Het is overigens opvallend dat er een bundel komt, als die echt bestaat, gezien er nog altijd tekorten zijn. De vraag in die zin is dan ook hoeveel bundels er uiteindelijk beschikbaar zijn om aan te schaffen.