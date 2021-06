Met nog een paar dagen te gaan totdat Ratchet & Clank: Rift Apart verkrijgbaar is, is vandaag het embargo op de reviews verlopen. Een stortvloed aan reviews heeft z’n weg inmiddels naar het wereldwijde web gevonden en dit levert een reeks mooie cijfers voor de platformer van Insomniac op.

Ratchet & Clank: Rift Apart is een geslaagde game, kan wel gezegd worden. De cijfers liegen er niet om met een net gemiddelde van 8.9. Het hoogste cijfer is een 10 en het laagste is op moment van schrijven een 7.0.

Hieronder een overzicht van cijfers dat de game zoal van media wereldwijd ontvangen heeft.

We Got This Covered – 10.0

PCMag – 10.0

PLAY!Zine – 10.0

EGM – 10.0

Gamesbeat – 10.0

Wccftech – 9.5

WellPlayed – 9.5

God is a Geek – 9.5

Press Start Australia – 9.5

Critical Hit – 9.5

Gaming Nexus – 9.5

GamingTrend – 9.5

Multiplayer.it – 9.4

Vandal – 9.3

COGConnected – 9.3

Hobby Consolas – 9.1

Player 2 – 9.1

4Players.de – 9.1

TrueGaming – 9.0

Trusted Reviews – 9.0

ZTGD – 9.0

Hardcore Gamer – 9.0

Shacknews – 9.0

Stevivor – 9.0

TheGamer – 9.0

CGMagazine – 9.0

Destructoid – 9.0

DualShockers – 9.0

Game Revolution – 9.0

GameSpot – 9.0

Areajugones – 9.0

Attack of the Fanboy – 9.0

XGN – 8.5

JeuxActu – 8.5

IGN Italia – 8.4

VGC – 8.0

PSX-Sense – 8.0

Push Square – 8.0

Telegraph – 8.0

Eurogamer Italië – 8.0

PlayStation Universe – 7.5

Metro GameCentral – 7.0

Gamer.no – 7.0

Gfinity – 7.0

Ook wij zijn erg gecharmeerd van deze nieuwe game, maar kraken toch wat kritische noten. In onze review krijgt Ratchet & Clank: Rift Apart een erg nette 8.0, check onze review hier.