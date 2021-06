De best verkopende games van de PlayStation Store in de maand mei zijn door Sony bekendgemaakt via het PlayStation Blog. De grote nieuwkomer is natuurlijk Resident Evil 8: Village, die gelijk de eerste plek heeft ingenomen. Daarnaast heeft ook Returnal het goed gedaan, die eind april uitkwam. Deze titel weet de derde positie in te nemen in de lijst van best verkopende PS5-games. Daarnaast staat It Takes Two ook nog netjes in de top vijf, wat het zeker heeft verdiend.

Als we wat verder naar beneden gaan, dan zien we eveneens Resident Evil 8: Village terugkomen maar dan bij de PlayStation 4 games. De nieuwe game van Capcom heeft het dus op beide systemen uitstekend gedaan. Rust Console Edition is ook een recente release en die mag eveneens niet klagen met een derde positie, gevolgd door Mass Effect Legendary Edition als nieuwe release op de zesde plek.

Voor de rest zijn het voornamelijk de wat oudere titels die het in mei goed hebben gedaan, wat ongetwijfeld mede te danken is aan de nodige uitverkopen die momenteel gaande zijn in de PlayStation Store.

PS5

Resident Evil Village FIFA 21 Returnal Subnautica: Below Zero It Takes Two Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Hood: Outlaws & Legends Assassin’s Creed Valhalla Call of Duty: Black Ops Cold War NBA 2K21 Next Generation Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Mortal Kombat 11 Demon’s Souls Immortals: Fenyx Rising Crash Bandicoot 4: It’s About Time Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Outriders WRC 9 FIA World Rally Championship Mortal Shell: Enhanced Edition No Man’s Sky

PS4

Resident Evil Village Minecraft Rust Console Edition Grand Theft Auto V NBA 2K21 Mass Effect Legendary Edition FIFA 21 The Crew 2 Biomutant Subnautica: Below Zero The Forest Call of Duty: Black Ops Cold War Call of Duty: Modern Warfare Fall Guys: Ultimate Knockout Mortal Kombat X Far Cry 3 Classic Edition The Witcher 3: Wild Hunt Star Wars Jedi: Fallen Order Gang Beasts It Takes Two

PS VR

Beat Saber Job Simulator Vader Immortal: A Star Wars VR Series SUPERHOT VR DOOM 3: VR Edition Blood & Truth Gun Club VR Creed: Rise to Glory Paranormal Activity: The Lost Soul Swordsman VR

Free-to-play (PS5 + PS4)