We weten sinds afgelopen weekend dat de installatiegrootte van Final Fantasy VII Remake Intergrade relatief fors is met zo’n 81.4GB. Dit is slechts een paar GB’s minder dan de PS4-versie die nog meer vereist. Dit gaat dan om de basisgame zelf, want de uitbreiding Episode INTERmission valt hier nog niet onder.

Via PlayStation Game Size weten we nu ook hoeveel die extra content nog inneemt en dat is vanzelfsprekend een stuk minder. Zo vraagt deze uitbreiding 8.9GB in de Verenigde Staten. De Europese omvang van deze uitbreiding is niet bekend, maar dat zal weinig afwijken van de Amerikaanse.

Mocht je Final Fantasy VII Remake Intergrade vanaf donderdag gelijk willen spelen met deze uitbreiding erbij, dan moet je rekening houden met een totale installatie van net iets meer dan 90GB. Episode INTERmission is trouwens nu te pre-loaden en draait om Yuffie Kisaragi.