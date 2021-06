Judgment wist in het Westen goed te verkopen en mede hierdoor besloot SEGA om een vervolg te maken: Lost Judgment. We weten dat de game een Season Pass zal krijgen, maar verder is er nog niet heel veel over deze titel bekend. Producer Kazuki Hosokawa heeft nu iets meer laten weten.

Tijdens een interview met Inverse sprak Hosokawa onder andere over in welke omgevingen je zal rondlopen. Je zal wederom in Kamurocho terechtkomen, maar daar blijft het niet bij. Het avontuur zal je ook naar Ijincho brengen, dat gebaseerd is op Isezakichō, een echt Yakuza district.

De producer van Lost Judgment liet tevens wat meer weten over de nieuwe exploratie mechanieken, met name het ‘wall runnen’ en het klimmen. Deze mogelijkheden heb je alleen op bepaalde momenten. Je kan niet op elk gebouw in de omgeving klimmen.

“The athletic mechanics are tied to investigative instances, so you won’t be able to climb walls whenever and wherever you want. There will be situations where the opportunity arises to use the athletic mechanics (such as climbing walls and ropes), so you won’t be able to climb all the buildings in Kamurocho and Ijincho.

The reason for this is because the environments are meticulously designed and allow for a better gameplay experience as they proceed.”