In actie gezien | Riders Republic – In september 2020 kondigde Ubisoft een gloednieuwe game voor zowel last-gen als current-gen consoles aan. Een game waarin een enorme speeltuin ter beschikking staat om allerlei extreme sporten in te beoefenen. Riders Republic was geboren en zet in een bepaalde lijn de insteek van Steep door, maar dan in een meer gevarieerde vorm. De game moest begin dit jaar uitkomen, maar om het team meer tijd te geven stelde Ubisoft deze titel uit. Vanavond tijdens Ubisoft Forward is de game weer even voorbij gekomen, maar eerdere deze week zagen we de game al wat uitgebreider in actie. Tijd om onze eerste indrukken met jullie te delen!

Extreme Sports speeltuin

In Riders Republic krijg je een grote map ter beschikking dat is gebaseerd op verschillende Amerikaanse nationale parken. Denk dan aan Bryce Canyon, Yosemite en Zion. Ubisoft heeft deze bekende locaties en hun landmarks naar eigen interpretatie vertaalt in een nieuwe speeltuin waarin verschillende extreme sporten beoefend kunnen worden. Denk dan aan mountainbiken, snowboarden, skiën, skydiven en meer. Dit gaat gepaard met een carrière modus waarin je per sport allerlei uitdagingen aan kunt gaan, alsook waarbij allerlei soorten competities om de hoek komen kijken. Dit loopt weer uiteen van het simpelweg voltooien van uitdagingen tot echte competities tussen teams.

De speeltuin biedt je alle ruimte om deze sporten te beoefenen en dat moet zorgen voor een continue flow aan gameplay, waarbij je geheel vrij bent om naar eigen inzicht te doen wat je wilt. Het is in die zin heel erg vergelijkbaar met Steep, maar waar die game zich over het algemeen vooral op wintersporten heeft gericht, krijg je in Riders Republic een meer gevarieerd geheel tot je beschikking. Dit toont zich vooral met het mountainbiken in zonnige omgevingen, waarbij de ritten behoorlijk heftig kunnen zijn. Zeker als je op een hoog tempo van de berg afraast, en vergeet dan niet om af en toe even een trick uit te halen, want alles draagt bij aan de score en de ontwikkeling van je skills in een bepaalde discipline.

Ontmoet elkaar

Centraal in Riders Republic staat de zogeheten ‘Riders Ridge’ en dit is een sociale hub. Hier kunnen alle spelers elkaar ontmoeten, want hoewel je de game in je eentje of met vrienden kunt spelen, sluit dat het spelen met onbekenden niet uit. In deze hub kun je wekelijkse uitdagingen vinden, sponsor contracten opzetten, nieuwe kledij aanschaffen in de shop en meer. Tevens dient het als een startpunt voor diverse multiplayer modi en dat is op te delen in een versus en een free-for-all opzet. De versus is voornamelijk gericht op teams die met elkaar de uitdaging aangaan, waar free-for-all eveneens competitief van aard is, maar dan natuurlijk individueel. Als je echt van het stunten bent, dan kan je trouwens nog terecht bij ‘Tricks Battle’, wat ook via deze hub opgestart kan worden.

De Tricks Battle zet twee teams van zes spelers tegenover elkaar in bizarre arena’s waarin het zaak is om volop punten te scoren naargelang het uitvoeren van tricks. Maar ook samenwerken als team is hierin belangrijk, waar enig strategisch element bij komt kijken. Dit zien we zoal terug in de mogelijkheid om bepaalde ruimtes op de map te capturen voor jouw team, wat multipliers oplevert en de score van een Tricks Battle de hoogte in kan jagen. Dit zijn dus de wat grotere multiplayer evenementen, maar dat is lang niet alles. Er is namelijk nog een ander onderdeel in Riders Republic wat er nog een extra schepje bovenop doet en dat zijn de ‘Mass Races’, wat eigenlijk redelijk voor zich spreekt: massale races.

Het aantal deelnemers per platform is nog niet helemaal vastgesteld, zo maken we op uit de presentatie. Wel belooft Ubisoft dat er meer dan 50 deelnemers mogelijk zijn op de nieuwe consoles en dat zal absoluut voor chaos zorgen. Spelers krijgen dan immers de mogelijkheid om op ski’s, boards of fietsen, maar ook met wingsuits een bepaalde route te volgen. Daarnaast oogt het tof als je zo’n massa voorbij ziet komen razen. Deze massa races worden elk uur georganiseerd en iedereen kan daar aan meedoen door zich naar het startpunt te begeven, dat willekeurig op de map geplaatst wordt. Wat het oplevert, afgezien van plezier… dat is nog even afwachten, maar Ubisoft kennende zal elke race ongetwijfeld met cosmetische beloningen komen samen met de nodige ervaringspunten en andere zaken die aan je progressie bijdragen.

Multiplayer game pur sang

Benadrukt wordt dat Riders Republic echt een multiplayer game is en zo zijn ook alle onderdelen van de game ingericht. Vrijwel elk evenement dat je tegenkomt op de map kan je alleen spelen, maar ook met je vrienden die je bijvoorbeeld samen kunt voegen tot een vast team. Door deel te nemen aan dergelijke evenementen kun je sterren verzamelen, uitdagingen voltooien en meer. Waar dat allemaal precies toe zal bijdragen is echter niet helemaal duidelijk, gezien Ubisoft daar nog niet al te diep op inging. Wel kwam de term ‘gear unlocken’ voorbij, waaruit we kunnen opmaken dat het cosmetische aspect een vrij belangrijke rol speelt. Het is daarom ook niet zo gek dat er een shop in de game aanwezig zal zijn om jezelf een persoonlijk outfit aan te meten.

Enfin, de game barst van de activiteiten die je online in competitieverband met anderen kunt spelen, maar als je daar geen zin in hebt en liever zelf de touwtjes een beetje in handen neemt: dat kan. Riders Republic ondersteunt ook private PvP, waarmee je dus zelf alles op kunt zetten. Leuk om bijvoorbeeld een bepaald team nog een keer uit te dagen zonder dat je met ‘onbekenden’ te maken krijgt die zich in jouw game begeven als je daar geen trek in hebt. En dat vormt – afgaande op de presentatie – met alle andere genoemde aspecten de basis van Riders Republic. Dit wordt aangevuld met enige push naar exploratie en daarvoor zijn de stunts, collectables, relics en landmarks in het leven geroepen. Dit zou je uit moeten nodigen om de wereld te verkennen en items te verzamelen, en ondertussen kun je her en der in opdracht van de game specifieke stunts uitvoeren.

Voorlopige conclusie

De presentatie van Riders Republic was kort en hierin kwam in vogelvlucht alles wat de game is voorbij. Ubisoft doet met deze game iets ‘nieuws’, maar lijkt veel elementen van Steep te lenen. Dankzij de toevoeging van bijvoorbeeld mountainbikes, een grotere focus op de competitie en het spelen in teamverband, lijkt de game zich weer net van de eerder genoemde game te onderscheiden en dat kunnen we waarderen. Riders Republic is een grote speeltuin die allerlei extreme sporten met elkaar combineert en afgaande op wat we gezien hebben, ziet het er naar uit dat Ubisoft met deze game een leuk nieuw IP in handen heeft. De release staat voor 2 september gepland, maar voor het zover is kunnen we al met de game aan de slag aangezien er verschillende beta’s gepland staan.