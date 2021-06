F1 2021 wordt de eerste game van Codemasters onder het bewind van uitgever EA en moet volgende maand uitkomen voor zowel de vorige als de huidige generatie consoles. Vandaag de dag zijn grafische modi haast niet meer weg te denken en ook F1 2021 zal op dat gebied niet teleurstellen.

In gesprek met Gamingbolt heeft game director Lee Mather van Codemasters namelijk onthuld dat de bloedsnelle racer straks twee grafische modi zal aanbieden op de PlayStation 5. De Graphics Mode mikt op een resolutie van 4K met 60 frames per seconde en de Performance Mode draait om een hogere framerate: 1440p met maar liefst 120 frames per seconde.

Dat is dus een erg fijne toevoeging voor de bofkonten die een televisie met een hoge refresh rate en/of resolutie hebben. Mather laat niet weten of de vorige generatie consoles ook dit soort modi hebben.

F1 2021 is vanaf 16 juli verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One|Series consoles en pc.