Ruim een maand terug konden we nog melden dat Sony het handelsmerk voor Sunset Overdrive opnieuw geregistreerd had. Niet lang daarna liet Insomniac Games zelf nog weten dat ze maar wat graag terug zouden keren naar het universum van de kleurrijke shooter.

Natuurlijk gingen er al snel geruchten dat men een port van het origineel in elkaar aan het zetten is en nu heeft de Amerikaanse studio die geruchten weer aangewakkerd. In Ratchet & Clank: Rift Apart krijg je namelijk op een bepaald punt een wapen – de RYNO 8 – waarmee je rifts kunt openen en zo personages en voorwerpen uit andere PlayStation titels tevoorschijn kunt toveren.

In een bericht op Twitter heeft Insomniac een afbeelding gedeeld met een vijand uit Sunset Overdrive en een hashtag. Is de studio simpelweg wat aan het ronddollen of hinten ze hier stiekem naar een port? De tijd zal het leren. Het is goed mogelijk dat we meer te horen krijgen tijdens Geoff Keighley’s Summer Game Fest op 10 juni.