Een van de uitgevers/ontwikkelaars die aanwezig zal zijn tijdens de E3 is Capcom. Het Japanse bedrijf heeft al laten weten dat zij op 14 juni een showcase zullen houden, maar nu is ook het tijdstip bekend.

De showcase zal zich onder andere focussen op games die ze net hebben uitgegeven en titels die binnenkort uit zullen komen. Zo zal er onder andere gesproken worden over Resident Evil 8: Village en The Great Ace Attorney Chronicles. Capcom laat niet weten of er nieuwe titels voorbij zullen komen in hun presentatie.

De E3 showcase van Capcom vindt plaats op 14 juni om 23.30 uur.