Ratchet & Clank: Rift Apart is bijna onder ons en het is ongetwijfeld één van de grootste games die dit jaar voor de PlayStation 5 zal verschijnen. Net zoals met voorgaande exclusives zet Sony de kleurrijke platformer extra in het zonnetje door extra cover art aan de binnenkant van het doosje toe te voegen.

Dit hebben we wel eens eerder gezien met games zoals Bloodborne en Marvel’s Spider-Man en dit geeft je dus de mogelijkheid om de case een andere look te geven terwijl hij in de kast staat. We hebben al een paar prachtige kunststukken langs zien komen, maar die van Rift Apart is ongetwijfeld één van de mooiste die we hebben gezien. Het is helaas nog niet zeker of de cover art ook bij de Europese versie van de game zit, dat is dus even afwachten.

Ratchet & Clank: Rift Apart is vanaf 11 juni exclusief verkrijgbaar voor de PlayStation 5.