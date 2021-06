Review | Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – Na het erbarmelijke Sniper Ghost Warrior 3 besloot de Poolse ontwikkelaar CI Games het over een andere boeg te gooien met deze franchise. Sniper Ghost Warrior Contracts was een meer compacte game die zich op open omgevingen met verschillende contracten richtte. Nu een kleine twee jaar later is daar het vervolg met Sniper Ghost Warrior Contracts 2 die op dezelfde tour verder gaat. We waren over het vorige deel positief gestemd na het slechte deel daarvoor, dus dat schept vertrouwen voor de nieuwste telg in de franchise. We hebben ons geweer aangelegd, adem ingehouden en de trekker overgehaald, maar is het gelijk een schot in de roos..?

Nieuwe contracten

In Sniper Ghost Warrior Contracts 2 word je als een soort freelance sniper en supersoldaat naar een fictief land in het Midden-Oosten gestuurd. Dit met als doel om sleutelfiguren in een bepaald regime uit te schakelen, waarna er een nieuwe regering geïnstalleerd kan worden. Ook is een doel van je activiteiten om de gehele olieproductie veilig te stellen, wat door het regime in gevaar gebracht kan worden wat dan grootschalige gevolgen voor de wereld heeft. Het is een clichématig verhaal dat nergens bijzondere dingen doet, maar het vormt wel de context waartegen je de contracten aangaat en gezegd moet worden is dat de voice-acting waarmee dit gepaard gaat erg degelijk genoemd mag worden.

De opzet is hetzelfde als voorheen, je krijgt verschillende locaties toegewezen waar je naartoe kan reizen en per locatie heb je meerdere doelen ofwel contracten. Dat is veelal het uitschakelen van individuen, maar ook de infrastructuur verstoren door bijvoorbeeld de olieproductie tijdelijk lam te leggen of door antennes uit te schakelen. Het zijn allemaal standaard opdrachten die je voor je kiezen krijgt en het is aan jou om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Per opdracht ofwel contract kan je telkens na het voltooien naar een bepaald punt om het contract af te ronden en te stoppen. Je kunt ook doorgaan en de rest aanpakken. Het is geheel aan jou, waardoor je dus best wat vrijheid in de volgorde hebt.

Dit wordt aangevuld met verschillende uitdagingen die je per regio hebt, waaronder het doden van een bepaald doel op verschillende manieren. Dit motiveert om meer dan eens terug te gaan naar de locatie en het op een andere wijze te proberen. Met een enkele playthrough ben je al snel een uur of zes tot acht bezig, maar met alternatieve benaderingswijzen en de uitdagingen kun je de speelduur gemakkelijk verdubbelen of misschien zelfs verdrievoudigen. En dat is voor een mid-priced game (€39,99) erg netjes. De game kent slechts een handjevol locaties, maar die zijn relatief groot en dat maakt dat je er niet per se heel snel op uitgekeken bent. Zeker niet als je op de PlayStation 5 speelt.

Bij momenten schitterend

Er valt het nodige op Sniper Ghost Warrior Contracts 2 aan te merken, maar iets wat de ontwikkelaar wel goed voor elkaar heeft is het in beeld brengen van de verschillende locaties. We hebben de game zowel op de PlayStation 4 als 5 gespeeld en als je de kans hebt, speel de titel op de nieuwe console van Sony. Op de PlayStation 4 is de resolutie aan de lage kant (1080p) en de textures zijn niet heel scherp. Dat verandert als je op de PlayStation 5 speelt, waar je de game in 4K kunt spelen – dankzij een day one patch – en dat maakt dat de game er haar en haarscherp uitziet met mooie belichting en veel details. Ray tracing ontbreekt, gezien de specifieke PS5-versie er nog niet is, maar dit kan er prima mee door. We zijn best wel onder de indruk wat CI Games hier klaarspeelt.

Een andere reden om de game op de PlayStation 5 te spelen via backwards compatibility, is omdat de game op de PlayStation 4 last heeft van framedrops, daar waar dat op de PlayStation 5 absoluut niet aan de orde is. Op dat platform draait Sniper Ghost Warrior Contacts 2 continu stabiel op 60 frames per seconde, wat erg fijn speelt. Minder is wel dat de animaties dan weer afsteken tegen de rest, want soldaten bewegen heel simplistisch en glitchen meer dan eens in de omgeving, wat er vrij knullig uitziet. Daar valt echter mee te leven, vervelender en echt een doorn in het oog is de AI, want daar valt geen pijl op te trekken. Sta je twee meter voor een vijand? Dan hebben ze vijf seconden nodig om je te detecteren. Schiet je iemand kapot over een afstand van 2 kilometer, dan weten ze direct waar je bent. Dit zorgt er dus voor dat het voltooien van bepaalde uitdagingen ontzettend lastig wordt, omdat de AI zo onvoorspelbaar reageert en dat kan in bepaalde situaties tot best wat frustratie leiden. Ook het continue gelul van vijanden over de radio, dat maar uit drie zinnen bestaat kan flink op de zenuwen gaan werken. Iets meer variatie had daarin niet misstaan en tot slot missen goed gemikte schoten wat punch, zeker de snipers.

Upgraden en terugkeren

Wat je missies gaandeweg makkelijker maakt is dat je nieuwe wapens, attachments en skills kunt kopen. Door de contracten te voltooien ontvang je geld en punten, waarmee je dus je eigen arsenaal en skillset verder kunt uitbreiden. Denk aan nieuwe wapens in verschillende categorieën, zoals pistolen, geweren en snipers, daarnaast kun je je skills verbeteren waardoor je langer onzichtbaar blijft, je meer armor hebt, je drone kunt uitrusten met giftige pijlen enzovoort. Als je de game eenmaal hebt uitgespeeld, heb je lang niet alles tot je beschikking. Dat spoort je aan om je aan de uitdagingen te wagen, waarmee je nieuw materiaal kunt vrijspelen. Dit kan dan weer van pas komen bij volgende uitdagingen die nog op het lijstje staan, waardoor de game een hoge replaywaarde kent.