De SSD van de PlayStation 5 is niet heel erg groot, dus het is fijn om te weten hoeveel ruimte games, die je van plan bent om aan te schaffen, in beslag zullen nemen. Staat Tales of Arise op je lijstje, dan kunnen we je nu al vertellen hoeveel GB’s groot deze game is.

Het duurt nog drie maanden voordat de RPG in de (digitale) winkels te vinden is, PlayStation Game Size is echter al achter de installatiegrootte van Tales of Arise. Het spel zal 37,205GB in beslag nemen. Dit zal waarschijnlijk nog wel wat groter worden, aangezien veel games bij lancering nog een ‘day one patch’ krijgen.

Het is opzienbarend dat zo ver voor de lancering de installatiegrootte al bekend is. Dit kan eventueel duiden op een aankomende demo. Bandai Namco deed dit namelijk ook met Scarlet Nexus.