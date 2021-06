De ‘Gates of Oblivion’ heeft een volgende lading aan nieuwe content gedropt voor The Elder Scrolls Online… en wat voor één! Blackwood, oftewel de grootste uitbreiding dit jaar, is inmiddels live en uiteraard moet dat gevierd worden met een epische launch trailer.

Blackwood geeft je toegang tot een gloednieuwe zone (het titulaire ‘Blackwood’) en een uitgebreide storyline die hieraan vasthangt. In totaal geeft deze uitbreiding je maar liefst 30 uur aan nieuwe verhalende content waar je je mee zoet kan houden. Momenteel is The Elder Scrolls Online enkel te spelen op last-gen consoles, maar een PS5-versie van de game verschijnt binnenkort op 15 juni.

Check de trailer hieronder.