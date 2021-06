Halverwege mei werden er twee nieuwe kleuren DualSense controllers aangekondigd voor de PlayStation 5 en de release daarvan zal deze maand plaatsvinden. Om precies te zijn verschijnen de ‘Midnight Black’ en ‘Cosmic Red’ DualSense controllers op 18 juni, dus de release is bijna daar.

Via de Japanse website Game Watch hebben we nu een reeks foto’s van de twee nieuwe kleurstellingen en hieronder hebben we een selectie geplaatst. Game Watch zelf heeft nog veel meer foto’s online staan en daarvoor kan je hier terecht.